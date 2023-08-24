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Видео: В Тукаевском районе РТ вдоль ж/д путей загорелась сухая трава
Сегодня в 12.05 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступила информация о возгорании сухой травы вдоль железнодорожных путей в Тукаевском районе РТ.
Как рассказали «Татар—информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сотрудниками обнаружены два очага пожара. Один очаг в 150 квадратных метров, угрозы распространения нет.
Площадь второго очага составляет 300 квадратных метров.
В настоящее время на месте происшествия работают две автоцистерны.
В свою очередь в соцсетях появилось видео с места пожара. Очевидцы сообщают, что трава горит вдоль железнодорожных путей от Нижнекамска до Бикляни.
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