Видео: В Татарстане задержали троих водителей, которые снова сели за руль пьяными

В Татарстане автоинспекторы за сутки задержали трех водителей, повторно севших за руль в нетрезвом виде, сообщили в ведомстве.

Так, в Мензелинском районе был задержан 54-летний водитель «Лады». Алкотестер показал семикратное превышение нормы. Ранее водителя уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде и лишали на 2 года прав.

Еще два злостных нарушителя ПДД, 1989 и 1983 годов рождения, которые снова сели за руль пьяным, были задержаны в Казани.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в нетрезвом виде предусмотрен штраф 30 000 рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении – лишение свободы на срок до 2 лет.