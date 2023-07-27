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Видео: В Татарстане задержали троих водителей, которые снова сели за руль пьяными
В Татарстане автоинспекторы за сутки задержали трех водителей, повторно севших за руль в нетрезвом виде, сообщили в ведомстве.
Так, в Мензелинском районе был задержан 54-летний водитель «Лады». Алкотестер показал семикратное превышение нормы. Ранее водителя уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде и лишали на 2 года прав.
Еще два злостных нарушителя ПДД, 1989 и 1983 годов рождения, которые снова сели за руль пьяным, были задержаны в Казани.
Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в нетрезвом виде предусмотрен штраф 30 000 рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении – лишение свободы на срок до 2 лет.
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