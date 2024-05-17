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Видео: В Татарстане в страшной аварии с грузовиком и легковушкой погиб человек
Сегодня в социальных сетях появилось видео страшной аварии в Татарстане с участием легкового автомобиля и грузовика.
На кадрах видно, что в результате столкновения легковую иномарку выбросило с трассы. От мощного удара, который пришелся на переднее пассажирское сиденье, у легковушки буквально оторвало крышу и всю переднюю часть корпуса.
«ДТП произошло на трассе Челны – Заинск. В результате аварии погиб человек», – уточнил источник «Татар-информа».
Как видно в ролике, чуть дальше на трассе стоит грузовой автомобиль принадлежащий, вероятно, второму участнику аварии.
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