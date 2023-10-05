Видео: в Советском районе Казани на зебре автомобиль сбил 10-летнего школьника

В Советском районе Казани автомобиль сбил школьника. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла сегодня днем на улице Азата Аббасова напротив дома №12.

По предварительной информации, 10-летний парень переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбила машина.

Прибывшие на место медики увезли подростка в ДРКБ еще до появления сотрудников полиции.