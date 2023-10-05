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Руc Тат
Происшествия 5 октября 2023 14:39

Видео: в Советском районе Казани на зебре автомобиль сбил 10-летнего школьника

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В Советском районе Казани автомобиль сбил школьника. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла сегодня днем на улице Азата Аббасова напротив дома №12.

По предварительной информации, 10-летний парень переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбила машина.

Прибывшие на место медики увезли подростка в ДРКБ еще до появления сотрудников полиции.

#дтп в казани
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