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Видео: в Советском районе Казани на зебре автомобиль сбил 10-летнего школьника
В Советском районе Казани автомобиль сбил школьника. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
Авария произошла сегодня днем на улице Азата Аббасова напротив дома №12.
По предварительной информации, 10-летний парень переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбила машина.
Прибывшие на место медики увезли подростка в ДРКБ еще до появления сотрудников полиции.
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