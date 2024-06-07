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Происшествия 7 июня 2024 18:11

Видео: В Сокурах иномарка влетела в машину скорой помощи

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В селе Сокуры в Лаишевском районе РТ легковой седан столкнулся с автомобилем скорой помощи. Видеозапись с места происшествия появилась в местных телеграм-каналах.

По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал.

#ДТП #сокуры
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