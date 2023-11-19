Видео: В Сибири ликвидируют последствия сильного урагана

Мощный ураган прошелся по Сибири. Так, в Красноярске с утра бушует сильный ветер. Несколько микрорайонов города остались без света. Жители сообщают об отключениях в части Северного, Солнечного и в центре города.

Мэр Краснодара Владислав Логинов отметил, что экстренные службы уже работают на месте.

По словам градоначальника, сейчас в городе насчитывается более 50-ти участков, где требуется ликвидация последствий ветра.

«Это и жилые дома, и соцучреждения, и улично-дорожная сеть. В нескольких районах отключена электроэнергия. В усиленном режиме работают специалисты ГО и ЧС, диспетчеры единой диспетчерской службы. Также привлекаем спасателей и федеральные структуры к ликвидации последствий. Районы продолжают мониторить территорию города», – указал он в своем Telegram-канале.

Пока порывы ветра сохраняются, поэтому Логинов попросил горожан при возможности оставаться дома.