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Видео: в Самарской области к тушению лесного пожара привлекли вертолет из Казани
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Для тушения лесного пожара в Самарской области привлекли вертолет Ми-8 из Казани. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
В настоящее время площадь лесного пожара в районе Жигулевска составляет 8 гектаров. Отмечается, что погибших и пострадавших нет.
Всего для тушения пожара привлечены 205 человек и 40 единиц техники, в том числе от МЧС России 147 человек, 23 единиц техники.
Ситуация находится на особом контроле.
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