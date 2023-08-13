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Происшествия 13 августа 2023 19:44

Видео: в Самарской области к тушению лесного пожара привлекли вертолет из Казани

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Для тушения лесного пожара в Самарской области привлекли вертолет Ми-8 из Казани. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

В настоящее время площадь лесного пожара в районе Жигулевска составляет 8 гектаров. Отмечается, что погибших и пострадавших нет.

Всего для тушения пожара привлечены 205 человек и 40 единиц техники, в том числе от МЧС России 147 человек, 23 единиц техники.

Ситуация находится на особом контроле.

#МЧС #лесные пожары
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