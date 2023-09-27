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Видео: В Приволжском районе Казани сгорели четыре дачи
Сегодня в 19.12 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на острове Веселый Приволжского района Казани загорелись садовые дома.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в СНТ «Островок» загорелись четыре садовых домика.
Председатель СНТ предоставил 2 лодки для переправы личного состава пожарных подразделений. Тушение пожара проводили с помощью 2 мотопомп.
В 21.04 огнеборцам удалось ликвидировать возгорание. В результате сгорели четыре садовых домика, каждый по 9 квадратных метров. Никто не пострадал.
Причина пожара устанавливается.
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