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Руc Тат
Происшествия 18 сентября 2023 08:49

Видео: В пригороде Владивостока на трассу рухнул виадук

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Пешеходный виадук обрушился на федеральную трассу во Владивостоке. Об этом сообщает Правительство Приморского края в своем Telegram-канале.

«Во Владивостоке в районе "Весенней " самосвал снес с опор крытый виадук», – указано в сообщении.

В настоящее время движение перекрыто.

На место обвала уже направлена бригада «Примавтодора» для разбора лееров, чтобы была возможность развернуться в направлении города. К вечеру начнется разборка упавшей конструкции.

#Владивосток
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