Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Видео: В пригороде Владивостока на трассу рухнул виадук
Скопировать ссылку
Пешеходный виадук обрушился на федеральную трассу во Владивостоке. Об этом сообщает Правительство Приморского края в своем Telegram-канале.
«Во Владивостоке в районе "Весенней " самосвал снес с опор крытый виадук», – указано в сообщении.
В настоящее время движение перекрыто.
На место обвала уже направлена бригада «Примавтодора» для разбора лееров, чтобы была возможность развернуться в направлении города. К вечеру начнется разборка упавшей конструкции.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2