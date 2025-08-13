news_header_top
Происшествия 13 августа 2025 10:43

Видео: В поселке Татарстана подросток-мотоциклист устроил погоню с инспекторами ДПС

В Орловском сельском поселении Лаишевского района РТ подросток за рулем мотоцикла OXО проигнорировал требование об остановке и устроил погоню.

Как сообщает Госавтоинспекция района, юноша управлял мотоциклом без водительского удостоверения и перевозил пассажира.

«При попытке скрыться от полиции он не справился с управлением, мотоцикл упал, но серьезных травм никто не получил. На место вызвали скорую, медики осмотрели молодых людей и уехали», – сообщили в ведомстве.

На водителя составили протоколы по пяти административным статьям: управление без документов, отказ остановиться, незарегистрированное ТС, нарушение ПДД и несоответствие технических характеристик. Материалы переданы в ПДН. Мотоцикл отправлен на штрафстоянку.

#лаишевский район #мотоциклисты
