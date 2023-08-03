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Видео: В подмосковном Воскресенске горит цех по производству кислородных аккумуляторов
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В Воскресенском городском округе Московской области загорелся цех, производящий кислородные аккумуляторы, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, из охваченного огнем здания эвакуировали семь человек.
В данный момент устанавливаются обстоятельства пожара и площадь горения.
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