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Происшествия 3 августа 2023 14:49

Видео: В подмосковном Воскресенске горит цех по производству кислородных аккумуляторов

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В Воскресенском городском округе Московской области загорелся цех, производящий кислородные аккумуляторы, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, из охваченного огнем здания эвакуировали семь человек.

В данный момент устанавливаются обстоятельства пожара и площадь горения.

#подмосковье #крупный пожар
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