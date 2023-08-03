Видео: В подмосковном Воскресенске горит цех по производству кислородных аккумуляторов

В Воскресенском городском округе Московской области загорелся цех, производящий кислородные аккумуляторы, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, из охваченного огнем здания эвакуировали семь человек.

В данный момент устанавливаются обстоятельства пожара и площадь горения.