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Видео: в Подмосковье загорелся научно-исследовательский институт
В научно-исследовательском институте «Платан» расположенном в подмосковном городе Фрязино, возник пожар, сообщает РИА Новости.
На момент сообщения пожарные бригады уже приступили к эвакуации людей с верхних этажей охваченного огнем здания. Точные данные о масштабах возгорания и его причинах пока не установлены и находятся в процессе выяснения.
Согласно общедоступной информации, НИИ «Платан» специализируется на разработке и производстве электронных компонентов и радиодеталей.
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