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Происшествия 24 июня 2024 15:35

Видео: в Подмосковье загорелся научно-исследовательский институт

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В научно-исследовательском институте «Платан» расположенном в подмосковном городе Фрязино, возник пожар, сообщает РИА Новости.

На момент сообщения пожарные бригады уже приступили к эвакуации людей с верхних этажей охваченного огнем здания. Точные данные о масштабах возгорания и его причинах пока не установлены и находятся в процессе выяснения.

Согласно общедоступной информации, НИИ «Платан» специализируется на разработке и производстве электронных компонентов и радиодеталей.

#пожар
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