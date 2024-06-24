Видео: в Подмосковье загорелся научно-исследовательский институт

В научно-исследовательском институте «Платан» расположенном в подмосковном городе Фрязино, возник пожар, сообщает РИА Новости.

На момент сообщения пожарные бригады уже приступили к эвакуации людей с верхних этажей охваченного огнем здания. Точные данные о масштабах возгорания и его причинах пока не установлены и находятся в процессе выяснения.

Согласно общедоступной информации, НИИ «Платан» специализируется на разработке и производстве электронных компонентов и радиодеталей.