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Происшествия 22 июня 2025 20:07

Видео: В Пестречинском районе водитель иномарки сбил подростка на питбайке

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На трассе М7 в Пестречинском районе Татарстана сбили подростка-питбайкера. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

По данным ведомства, водитель Volkswagen совершил наезд на 13-летнего водителя питбайка, который пересекал нерегулируемый пешеходный переход, не спешившись.

В результате ДТП подросток госпитализирован. К счастью, травмы оказались нетяжелыми, но ситуация могла закончиться гораздо трагичнее, отмечают в ведомстве.

#сбили подростка #пестречинский район
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