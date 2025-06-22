Видео: В Пестречинском районе водитель иномарки сбил подростка на питбайке

На трассе М7 в Пестречинском районе Татарстана сбили подростка-питбайкера. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

По данным ведомства, водитель Volkswagen совершил наезд на 13-летнего водителя питбайка, который пересекал нерегулируемый пешеходный переход, не спешившись.

В результате ДТП подросток госпитализирован. К счастью, травмы оказались нетяжелыми, но ситуация могла закончиться гораздо трагичнее, отмечают в ведомстве.