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Видео: В одном из дворов Казани двое водителей устроили потасовку из-за места на парковке
Сегодня в местных телеграм-каналах появились сообщения о том, что на парковке одного из домов в Приволжском районе двое мужчин «не поделили асфальт» и устроили драку. Автор публикации отмечал, что автовладельцев пришлось разнимать проезжающей машиной.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД Казани, на улице Павлюхина между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в потасовку.
Одного из водителей, 43-летнего местного жителя, задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».
В свою очередь пострадавший мужчина написал заявление о нанесении механических повреждений автомобилю.
«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», –указали в ведомстве.
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