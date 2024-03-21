Видео: В одном из дворов Казани двое водителей устроили потасовку из-за места на парковке

Сегодня в местных телеграм-каналах появились сообщения о том, что на парковке одного из домов в Приволжском районе двое мужчин «не поделили асфальт» и устроили драку. Автор публикации отмечал, что автовладельцев пришлось разнимать проезжающей машиной.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД Казани, на улице Павлюхина между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в потасовку.

Одного из водителей, 43-летнего местного жителя, задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».

В свою очередь пострадавший мужчина написал заявление о нанесении механических повреждений автомобилю.

«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», –указали в ведомстве.