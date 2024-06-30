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Видео: В Нижнекамском районе после ДТП загорелся бензовоз
В Нижнекамском районе на перекрестке Шереметьево-Болгар после ДТП загорелся бензовоз. Очевидцы делятся жуткими кадрами с места аварии. Бензовоз полностью объят огнем, а густой черный дым валит прямо на трассу.
Как выяснил «Татар-информ», на автодороге Нижнекамск – Чистополь бензовоз загорелся после столкновения с фурой Scania и Renault Duster. К счастью, жертв нет. Водителя бензовоза увезли медики скорой помощи.
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