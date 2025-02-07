Видео: В Нижнекамске папа-пожарный поздравил дочку в детском саду с днем рождения

В Нижнекамске во время очередного профилактического выезда в детский сад пожарный-спасатель ПСЧ-62 Руслан Ямалетдинов решил сделать сюрприз своей маленькой дочке. В тот день она праздновала свой день рождения, и папа не мог пропустить такой важный момент.

Руслан вместе со своими коллегами посетил группу, где занимается его дочь, и поздравил ее прямо на рабочем месте. Это был настоящий праздник не только для именинницы, но и для всех детей группы. Видео с поздравлением опубликовано в Telegram-канале ГУ МЧС России по РТ.