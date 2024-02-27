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Видео: В Нижнекамске легковушка сбила девочку-подростка, которая переходила дорогу
Накануне вечером в Нижнекамске легковушка сбила девочку-подростка, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло на улице Тукая. 18-летний водитель «Лады»14-й модели совершил наезд на 16-летнюю девочку-пешехода.
В результате пострадавшую доставили в больницу. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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