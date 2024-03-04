Видео: В Нижнекамске «Лада Гранта» сбила девушку на пешеходном переходе

Накануне примерно в 22.26 в Нижнекамске напротив дома №36 на проспекте Химиков произошел наезд на пешехода. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» не пропустил 26-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.



В результате наезда девушка получила сотрясение, ушибы плеча и голени. Ее доставили в Нижнекамскую больницу. После осмотра пешехода отпустили домой.



Обстоятельства ДТП выясняются.