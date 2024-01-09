Видео: В Нижнекамске «КамАЗ» проехал на красный и на зебре сбил подростка

В Нижнекамске водитель «КамАЗа» проехал на красный свет светофора и сбил ребенка на пешеходном переходе.

Как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, ДТП произошло вчера около трех часов дня на проспекте Вахитова. В итоге 13-летний пешеход получил незначительные травмы, ему оказали необходимую помощь.

Возбуждено административное расследование. Его ход и результаты проконтролирует Нижнекамская городская прокуратура.