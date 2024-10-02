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Происшествия 2 октября 2024 08:56

Видео: В Нижнекамске иномарка сбила девушку-курьера на электровелосипеде

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Накануне на проспекте Мира в Нижнекамске сбили курьера.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, водитель Hyundai Sonata сбил 27-летнюю девушку, управляющую электровелосипедом.

В результате ДТП пострадавшую увезли в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга и ушиб коленного сустава. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

#нижнекамск #сбили пешехода
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