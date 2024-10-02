Видео: В Нижнекамске иномарка сбила девушку-курьера на электровелосипеде

Накануне на проспекте Мира в Нижнекамске сбили курьера.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, водитель Hyundai Sonata сбил 27-летнюю девушку, управляющую электровелосипедом.

В результате ДТП пострадавшую увезли в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга и ушиб коленного сустава. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.