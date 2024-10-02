Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Видео: В Нижнекамске иномарка сбила девушку-курьера на электровелосипеде
Накануне на проспекте Мира в Нижнекамске сбили курьера.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, водитель Hyundai Sonata сбил 27-летнюю девушку, управляющую электровелосипедом.
В результате ДТП пострадавшую увезли в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга и ушиб коленного сустава. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников