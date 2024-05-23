Видео: в Муслюмовском районе грузовик опрокинулся на бок, водитель погиб

В Муслюмовском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с автоцистерной, сообщили в Госавтоинспекции РТ.

По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля ГАЗ выехал на встречную полосу движения, после чего грузовик опрокинулся на бок.

В результате аварии водитель автомобиля ГАЗ получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

Обстоятельства и причины трагического ДТП выясняются компетентными органами. Будет проведено тщательное расследование для установления всех деталей произошедшего.