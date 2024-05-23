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Происшествия 23 мая 2024 14:34

Видео: в Муслюмовском районе грузовик опрокинулся на бок, водитель погиб

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В Муслюмовском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с автоцистерной, сообщили в Госавтоинспекции РТ.

По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля ГАЗ выехал на встречную полосу движения, после чего грузовик опрокинулся на бок.

В результате аварии водитель автомобиля ГАЗ получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

Обстоятельства и причины трагического ДТП выясняются компетентными органами. Будет проведено тщательное расследование для установления всех деталей произошедшего.

#смертельное дтп
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