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Видео: в Муслюмовском районе грузовик опрокинулся на бок, водитель погиб
В Муслюмовском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с автоцистерной, сообщили в Госавтоинспекции РТ.
По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля ГАЗ выехал на встречную полосу движения, после чего грузовик опрокинулся на бок.
В результате аварии водитель автомобиля ГАЗ получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.
Обстоятельства и причины трагического ДТП выясняются компетентными органами. Будет проведено тщательное расследование для установления всех деталей произошедшего.
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