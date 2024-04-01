Видео: В Москве взорвалась «ГАЗель», чудом не задев пожарного

На улице Лобачевского в Москве загорелась грузовая «ГАЗель» с газовым баллоном. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Момент взрыва автомобиля попал на видео. Сотрудник МЧС, тушивший автомобиль, чудом не пострадал.

В свою очередь в Департаменте транспорта Москвы сообщают, что из-за возгорания автомобиля перекрыто движение по улице Лобачевского. На месте работают оперативные службы города.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.