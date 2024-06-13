Видео: в Москве из-за сильных ливней под воду ушли машины и автобус

На столицу вновь обрушился мощнейший ливень. Некоторые районы в Москве буквально затопило дождем.

Так, на Клязьминской улице под воду ушел автобус и несколько автомобилей, ряд других улиц также скрывается под слоем воды.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в столице из-за ливня с грозой. По данным СМИ, непогода в столице продлится до конца дня.