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Руc Тат
Общество 18 октября 2023 20:12

Видео: в мечетях Татарстана совершают коллективные молитвы за мусульман Палестины

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По поручению муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина в мечетях Татарстана совершаются коллективные дуа за мусульман Палестины.

Ко Всевышнему возносят просьбы за народ Палестины, чтобы на их земле воцарились мир, спокойствие и закончились страдания.

Заместитель муфтия Татарстана Равиль хазрат Зуферов в беседе с корреспондентом «Татар-информа» рассказал, что имамы также молились за души сотен невинных людей, погибших при обстреле больницы Аль-Ахли в Газе. Он отметил, что среди убитых были как мусульмане, так и христиане.

#Татарстан #мечети #Палестина #видео
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