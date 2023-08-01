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Происшествия 1 августа 2023 13:32

Видео: В Люберцах загорелась строительная база рядом с гипермаркетом «Леруа Марлен»

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В подмосковных Люберцах загорелась строительная база, площадь пожара уточняется, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

«В Котельническом проезде горит, предварительно, строительная база», – указано в сообщении.

В настоящее время устаналиваются причина и площадь пожара.

#подмосковье #пожар
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