Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Видео: В Лисичанске украинские военные обстреляли школу кассетными боеприпасами
Секретарь лисичанского отделения партии «Единая Россия» Андрей Скорый опубликовал видео, на котором показал школу в Лисичанске, расстрелянную ВСУ кассетными боеприпасами.
«Школа была готова к 1 сентября принять детей. Вот так украинские военные воюют с мирными жителями. Была школа, готовая к работе, готовились к учебному году, было автономное отопление. Теперь полностью вся выгорела. Кассетными снарядами обстреляли», – рассказал он.
На кадрах видно, что учебное учреждение сгорело почти полностью. По словам Андрея Скорого, это уже третья школа, обстрелянная за последнюю неделю укронацистами.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа