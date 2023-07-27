Видео: В Лисичанске украинские военные обстреляли школу кассетными боеприпасами

Секретарь лисичанского отделения партии «Единая Россия» Андрей Скорый опубликовал видео, на котором показал школу в Лисичанске, расстрелянную ВСУ кассетными боеприпасами.

Фото: © администрация Лисичанска

«Школа была готова к 1 сентября принять детей. Вот так украинские военные воюют с мирными жителями. Была школа, готовая к работе, готовились к учебному году, было автономное отопление. Теперь полностью вся выгорела. Кассетными снарядами обстреляли», – рассказал он.

Фото: © администрация Лисичанска

На кадрах видно, что учебное учреждение сгорело почти полностью. По словам Андрея Скорого, это уже третья школа, обстрелянная за последнюю неделю укронацистами.