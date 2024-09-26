Видео: В Константиновке школьник резко выбежал на дорогу и попал под колеса легковушки

Сегодня утром в казанском поселке Константиновка сбили 12-летнего мальчика, который резко выбежал на дорогу. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

По данным ведомства, 45-летний водитель Daewoo не заметил школьника, в результате чего совершил наезд. Ребенку понадобилась помощь медиков, его доставили в больницу.