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Происшествия 26 сентября 2024 12:02

Видео: В Константиновке школьник резко выбежал на дорогу и попал под колеса легковушки

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Сегодня утром в казанском поселке Константиновка сбили 12-летнего мальчика, который резко выбежал на дорогу. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

По данным ведомства, 45-летний водитель Daewoo не заметил школьника, в результате чего совершил наезд. Ребенку понадобилась помощь медиков, его доставили в больницу.

#сбили школьника в казани
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