news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Видео: В Константиновке школьник резко выбежал на дорогу и попал под колеса легковушки
Скопировать ссылку
Сегодня утром в казанском поселке Константиновка сбили 12-летнего мальчика, который резко выбежал на дорогу. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.
По данным ведомства, 45-летний водитель Daewoo не заметил школьника, в результате чего совершил наезд. Ребенку понадобилась помощь медиков, его доставили в больницу.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
news_right_column_2_240_400