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Видео: в Кировском районе Казани огонь уничтожил садовый дом
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Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором очевидцы запечатлели крупный пожар в Кировском районе Казани.
Под ним сообщалось, что были слышны не сильные взрывы. К месту прибыли три пожарных расчета.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, вечером в СНТ «Лагерная» загорелся садовый дом. Огонь его полностью уничтожил.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Никто не пострадал.
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