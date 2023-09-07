news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 7 сентября 2023 21:16

Видео: в Кировском районе Казани огонь уничтожил садовый дом

Скопировать ссылку

Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором очевидцы запечатлели крупный пожар в Кировском районе Казани.

Под ним сообщалось, что были слышны не сильные взрывы. К месту прибыли три пожарных расчета.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, вечером в СНТ «Лагерная» загорелся садовый дом. Огонь его полностью уничтожил.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Никто не пострадал.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное