Видео: в Кировском районе Казани огонь уничтожил садовый дом

Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором очевидцы запечатлели крупный пожар в Кировском районе Казани.

Под ним сообщалось, что были слышны не сильные взрывы. К месту прибыли три пожарных расчета.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, вечером в СНТ «Лагерная» загорелся садовый дом. Огонь его полностью уничтожил.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Никто не пострадал.