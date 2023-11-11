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Руc Тат
Происшествия 11 ноября 2023 12:50

Видео: в казанском поселке Юдино сгорели баня, гараж и частный дом

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В социальных сетях появилось видео с крупным пожаром в казанском поселке Юдино. На кадрах видно, что огнем охвачен дом и соседние постройки.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожар случился на Софийской улице. Загорелись кровля частного дома, баня и гараж поблизости.

В результате инцидента никто не пострадал. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

#пожар в казани
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