Видео: в казанском поселке Юдино сгорели баня, гараж и частный дом

В социальных сетях появилось видео с крупным пожаром в казанском поселке Юдино. На кадрах видно, что огнем охвачен дом и соседние постройки.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожар случился на Софийской улице. Загорелись кровля частного дома, баня и гараж поблизости.

В результате инцидента никто не пострадал. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печей.