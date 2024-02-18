Видео: В казанском поселке Малые Клыки загорелся банный комплекс

Сегодня вечером в казанском жилом массиве Малые Клыки произошло возгорание в банном комплексе. Пожар охватил несколько построек. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Отмечается, что в настоящее время на месте работают пожарные. Информации о пострадавших нет.