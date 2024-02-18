news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_top_970_100
Происшествия 18 февраля 2024 22:05

Видео: В казанском поселке Малые Клыки загорелся банный комплекс

Скопировать ссылку

Сегодня вечером в казанском жилом массиве Малые Клыки произошло возгорание в банном комплексе. Пожар охватил несколько построек. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Отмечается, что в настоящее время на месте работают пожарные. Информации о пострадавших нет.

#пожар
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2