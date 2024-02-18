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Видео: В казанском поселке Малые Клыки загорелся банный комплекс
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Сегодня вечером в казанском жилом массиве Малые Клыки произошло возгорание в банном комплексе. Пожар охватил несколько построек. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Отмечается, что в настоящее время на месте работают пожарные. Информации о пострадавших нет.
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