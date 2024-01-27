Видео: в казанской многоэтажке на проспекте Победы случился крупный пожар

Сегодня днем в одной из казанских многоэтажек случился крупный пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В квартире на 11-м этаже дома №100 по проспекту Победы загорелись вещи на площади 15 квадратных метров.

Обошлось без жертв. С этажа, где горела квартира, самостоятельно эвакуировались 7 человек.

Причины пожара устанавливают специалисты.