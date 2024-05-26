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Видео: В казанской многоэтажке на Дубравной загорелась квартира
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Сегодня в одной из многоэтажек на Дубравной в Казани произошел пожар. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
По данным ведомства, возгорание произошло в квартире на восьмом этаже. Спустя двадцать минут после приезда пожарных открытое горение было ликвидировано.
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