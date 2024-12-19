Видео: в Казани впервые исполнили «Гимн народов БРИКС»

В ходе торжественной части фестиваля «День молодежи БРИКС в КИУ» впервые исполнили «Гимн народов БРИКС».

«Министерство иностранных дел [России] и Россотрудничество согласны с тем, что гимн может стать многонациональным культурным кодом межгосударственного объединения», — сказала вчера журналистам о новом произведении президент РОО «БРИКС. Мир Традиций» Людмила Секачева.

Тем не менее гимн является неофициальным. Как заметила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, произведение в данном случае выражает общественное мнение. Для исполнения гимна на официальных мероприятиях и форумах необходимо получить соответствующие разрешения, а сам гимн должен пройти правовую оценку, пояснила ранее Секачева.

«Во все Русские дома стран БРИКС было направлено поручение подключиться. Помимо основной пятерки, подключились Эфиопия, Египет и Иран», — добавила она.

В создании гимна приняли участие более 80 человек. Было получено более 60 стихотворений и около 20 музыкальных работ.

«Если мы ребенка по имени „Гимн» готовили к выходу в свет целый год, то принимали этого ребенка татарстанцы», — подчеркнула Секачева.

Фестиваль проходит в рамках заключительного этапа российской программы «Народы БРИКС выбирают жизнь» на базе Казанского инновационного университета имени В. Тимирясова. Основная миссия программы — способствовать объединению народов стран БРИКС через совместную реализацию многосторонних проектов в различных сферах: науке, культуре, образовании, предпринимательстве.

Серия мероприятий посвящена 195-летию со дня рождения Льва Толстого, 155-летию со дня рождения Махатмы Ганди, 150-летию со дня рождения Николая Рериха и 70-летию установления торговых отношений между Россией и Индией.