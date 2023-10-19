Видео: в Казани водитель проехал на красный и сбил мужчину на электросамокате

В Казани произошло ДТП с электросамокатом. Кадрами с места происшествия поделились пользователи социальных сетей.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, авария произошла сегодня днем напротив дома №8а по улице Чуйкова.

По предварительной информации, 34-летний водитель Chevrolet проигнорировал запрещающий сигнал светофора и на пешеходном переходе сбил 52-летнего мужчину на электросамокате.

В результате пострадавшего доставили с травмами в больницу.