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Видео: в Казани водитель проехал на красный и сбил мужчину на электросамокате
В Казани произошло ДТП с электросамокатом. Кадрами с места происшествия поделились пользователи социальных сетей.
Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, авария произошла сегодня днем напротив дома №8а по улице Чуйкова.
По предварительной информации, 34-летний водитель Chevrolet проигнорировал запрещающий сигнал светофора и на пешеходном переходе сбил 52-летнего мужчину на электросамокате.
В результате пострадавшего доставили с травмами в больницу.
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