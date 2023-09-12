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Видео: в Казани водитель иномарки сбил на тротуаре девушку
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Вчера вечером в Казани водитель иномарки сбил девушку.
Мужчина за рулем Audi на Пушкина на огромной скорости врезался сначала в бордюр, а затем вылетел на тротуар и сбил девушку.
В отношении мужчины составили административные материалы, а машину отправили на штрафстоянку.
По данным ГИБДД, он уже привлекался 43 раза за нарушение правил скоростного режима.
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