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Руc Тат
Происшествия 12 сентября 2023 10:27

Видео: в Казани водитель иномарки сбил на тротуаре девушку

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Вчера вечером в Казани водитель иномарки сбил девушку.

Мужчина за рулем Audi на Пушкина на огромной скорости врезался сначала в бордюр, а затем вылетел на тротуар и сбил девушку.

В отношении мужчины составили административные материалы, а машину отправили на штрафстоянку.

По данным ГИБДД, он уже привлекался 43 раза за нарушение правил скоростного режима.

#сбил пешехода
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