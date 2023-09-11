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Руc Тат
Происшествия 11 сентября 2023 13:21

Видео: В Казани спасатели помогли мальчику, который застрял в стиральной машине

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Сегодня на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в одной из казанских квартир в стиральной машине застрял пятилетний мальчик. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, спасатели ЗПСО №2 вызволили мальчика из стиральной машины и передали его медикам скорой помощи.

#спасатели #помогли ребенку
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