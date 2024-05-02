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Происшествия 2 мая 2024 20:57

Видео: в Казани посреди дороги на Фучика загорелась иномарка

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В Казани загорелась иномарка, соответствующее видео очевидцы опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, что автомобиль посреди дороги охвачен пламенем.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, загорелась Chevrolet Aveo. Площадь горения составила 2 квадратных метров.

По данным ведомства, обошлось без пострадавших.

#пожар в казани
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