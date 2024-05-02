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Видео: в Казани посреди дороги на Фучика загорелась иномарка
В Казани загорелась иномарка, соответствующее видео очевидцы опубликовали в социальных сетях.
На кадрах видно, что автомобиль посреди дороги охвачен пламенем.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, загорелась Chevrolet Aveo. Площадь горения составила 2 квадратных метров.
По данным ведомства, обошлось без пострадавших.
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