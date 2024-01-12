Видео: в Казани после погони задержали пьяного водителя Mersedes без госномеров

Сегодня в 11:50 на Мавлютова патрульные заметили Mersedes без номеров, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Водитель не остановился по требованию и ускорился по Профессора Камая. Он проехал на красный свет несколько раз, рискуя жизнью людей. На Карбышева он врезался в Peugeot и скрылся с места ДТП.

Погоня продолжалась. В 11:56 на Гарифьянова Mersedes был остановлен, а водитель задержан. Он был пьян и не имел прав, а пассажир мешал полицейским.

На нарушителя составлены протоколы по разным статьям КОАП РФ. Автомобиль отправлен на штрафстоянку. Водителя и пассажира доставили в полицию.