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Видео: в Казани после погони задержали пьяного водителя Mersedes без госномеров
Сегодня в 11:50 на Мавлютова патрульные заметили Mersedes без номеров, сообщили в Госавтоинспекции Казани.
Водитель не остановился по требованию и ускорился по Профессора Камая. Он проехал на красный свет несколько раз, рискуя жизнью людей. На Карбышева он врезался в Peugeot и скрылся с места ДТП.
Погоня продолжалась. В 11:56 на Гарифьянова Mersedes был остановлен, а водитель задержан. Он был пьян и не имел прав, а пассажир мешал полицейским.
На нарушителя составлены протоколы по разным статьям КОАП РФ. Автомобиль отправлен на штрафстоянку. Водителя и пассажира доставили в полицию.
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