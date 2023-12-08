Видео: в Казани пешеход бросился под колеса автобуса

В Казани пешеход специально пытался угодить под колеса авто, пока не оказался в больнице. Соответствующие кадры публикуют пользователи социальных сетей.

На одном из роликов видно, как мужчина, стоящий на обочине проезжей части, пытается выскочить перед проезжающими мимо автомобилями.

В какой-то момент на улице Батыршина ему это удается. Мужчина выбегает на дорогу и его сбивает автобус.

В соцсетях пишут, что пострадавшим оказался 50-летний местный житель. Он получил сотрясение мозга и травму головы.