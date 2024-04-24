Видео: В Казани парень разбил машину таксиста

Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как молодой человек разбивает стекла в автомобиле такси. В какой-то момент парень даже запрыгнул на капот машины, чтобы выбить ударом ноги лобовое стекло.

По данному факту провели проверку сотрудники полиции. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани, конфликт возник между двумя водителями.

«Оба водителя нанесли механические повреждения автомобилям друг друга. Все участники конфликта установлены. Заявления в полицию писать отказались. В настоящее время по данному по факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – рассказали в полиции.