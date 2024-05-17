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Видео: В Казани на Горьковском шоссе иномарка влетела в грузовик
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На Горьковском шоссе в Казани произошло ДТП. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы произошедшего.
«Перед железнодорожным мостом иномарка влетела в грузовик. Передняя часть кроссовера получила серьезные повреждения», – рассказывают очевидцы.
Информации о пострадавших нет, но на месте работают медики.
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