Видео: В Казани на Горьковском шоссе иномарка влетела в грузовик

На Горьковском шоссе в Казани произошло ДТП. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы произошедшего.

«Перед железнодорожным мостом иномарка влетела в грузовик. Передняя часть кроссовера получила серьезные повреждения», – рассказывают очевидцы.

Информации о пострадавших нет, но на месте работают медики.