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Происшествия 17 мая 2024 21:25

Видео: В Казани на Горьковском шоссе иномарка влетела в грузовик

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На Горьковском шоссе в Казани произошло ДТП. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы произошедшего.

«Перед железнодорожным мостом иномарка влетела в грузовик. Передняя часть кроссовера получила серьезные повреждения», – рассказывают очевидцы.

Информации о пострадавших нет, но на месте работают медики.

#дтп в казани
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