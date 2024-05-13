Видео: в Казани на Дубравной машина сбила переходившую дорогу школьницу

На видео попал момент ДТП на улице Дубравной в Казани, которое произошло сегодня утром.

На кадрах видно, как машина сбивает девушку, которая пересекает проезжую часть. Удар был такой силы, что девушку подбросило в воздух, она упала на крышу авто, а затем – на асфальт.

«ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате пострадала 12-летняя школьница», – уточнил информацию «Татар-информу» врио начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Казани капитан полиции Ленар Гилмутдинов.