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Видео: в Казани на Дубравной машина сбила переходившую дорогу школьницу
На видео попал момент ДТП на улице Дубравной в Казани, которое произошло сегодня утром.
На кадрах видно, как машина сбивает девушку, которая пересекает проезжую часть. Удар был такой силы, что девушку подбросило в воздух, она упала на крышу авто, а затем – на асфальт.
«ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате пострадала 12-летняя школьница», – уточнил информацию «Татар-информу» врио начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Казани капитан полиции Ленар Гилмутдинов.
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