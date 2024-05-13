news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 13 мая 2024 08:56

Видео: в Казани на Дубравной машина сбила переходившую дорогу школьницу

Скопировать ссылку

На видео попал момент ДТП на улице Дубравной в Казани, которое произошло сегодня утром.

На кадрах видно, как машина сбивает девушку, которая пересекает проезжую часть. Удар был такой силы, что девушку подбросило в воздух, она упала на крышу авто, а затем – на асфальт.

«ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате пострадала 12-летняя школьница», – уточнил информацию «Татар-информу» врио начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Казани капитан полиции Ленар Гилмутдинов.

#сбили ребенка
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2