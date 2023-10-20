Видео: В Казани мужчину, его дочь и внучку спасли из горящего дома сотрудники ППС

В Казани сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли из горящего дома несколько человек, сообщили «Татар-информу» в ведомстве.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани, правоохранители заметили столб густого дыма, поднимающегося от одного из частных домов в жилом секторе Приволжского района.

Фото: © пресс-служба УМВД России по Казани

Стражи порядка отправились к месту происшествия и по дороге вызвали экстренные службы. На месте полицейские обнаружили, что огнем охвачен частный дом и баня рядом с ним. Полицейские ворвались в задымленный дом и вывели из него хозяина, его дочь и внучку, которые уже успели пострадать от ожогов.

Фото: © пресс-служба УМВД России по Казани

Пламя распространялось очень быстро, уничтожало припаркованные рядом автомобили и грозило перекинуться на соседние строения, рядом с которым в клетке сидела овчарка.

Фото: © пресс-служба УМВД России по Казани

Оценив сложившуюся обстановку, младший лейтенант полиции Газинур Мухаметзянов, старший лейтенант полиции Виктор Рамазанов, старший сержант полиции Динар Даминов и старший сержант полиции Дмитрий Яковлев начали оповещать жильцов ближайших домов, помогли людям вынести имущество, а также оттащили на безопасное расстояние клетку с собакой.

Фото: © пресс-служба УМВД России по Казани

В результате грамотных и оперативных действий полицейским удалось эвакуировать всех жителей и обеспечить общественный порядок во время тушения пожара.