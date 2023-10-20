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Видео: В Казани мужчину, его дочь и внучку спасли из горящего дома сотрудники ППС
В Казани сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли из горящего дома несколько человек, сообщили «Татар-информу» в ведомстве.
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани, правоохранители заметили столб густого дыма, поднимающегося от одного из частных домов в жилом секторе Приволжского района.
Стражи порядка отправились к месту происшествия и по дороге вызвали экстренные службы. На месте полицейские обнаружили, что огнем охвачен частный дом и баня рядом с ним. Полицейские ворвались в задымленный дом и вывели из него хозяина, его дочь и внучку, которые уже успели пострадать от ожогов.
Пламя распространялось очень быстро, уничтожало припаркованные рядом автомобили и грозило перекинуться на соседние строения, рядом с которым в клетке сидела овчарка.
Оценив сложившуюся обстановку, младший лейтенант полиции Газинур Мухаметзянов, старший лейтенант полиции Виктор Рамазанов, старший сержант полиции Динар Даминов и старший сержант полиции Дмитрий Яковлев начали оповещать жильцов ближайших домов, помогли людям вынести имущество, а также оттащили на безопасное расстояние клетку с собакой.
В результате грамотных и оперативных действий полицейским удалось эвакуировать всех жителей и обеспечить общественный порядок во время тушения пожара.
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