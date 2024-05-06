Видео: В Казани Mercedes сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте

Накануне в 22.15 на Пушкина в Казани водитель Mercedes сбил пожилого мужчину. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 64-летний пешеход переходил дорогу в неустановленном для этого месте при наличии подземного пешеходного перехода. В этот момент водитель совершил наезд.

В результате ДТП пешеход с различными травмами был госпитализирован. Проводится административное расследование.