Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Видео: В Казани Mercedes сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте
Накануне в 22.15 на Пушкина в Казани водитель Mercedes сбил пожилого мужчину. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
По предварительным данным, 64-летний пешеход переходил дорогу в неустановленном для этого месте при наличии подземного пешеходного перехода. В этот момент водитель совершил наезд.
В результате ДТП пешеход с различными травмами был госпитализирован. Проводится административное расследование.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников