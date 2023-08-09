news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 9 августа 2023 09:51

Видео: в Казани КамАЗ опрокинулся на дороге, водитель госпитализирован

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Накануне в Казани произошло ДТП с участием грузового автомобиля. В соцсетях появилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как груз с КамАЗа упал прямо во время движения.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло на улице Михаила Миля. По предварительным данным, мужчина грузовика SCANIA не выбрал безопасную скорость и допустил опрокидывание автомобиля.

В результате ДТП 46-летний водитель госпитализирован.

#дтп в казани #грузовик
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное