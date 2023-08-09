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Видео: в Казани КамАЗ опрокинулся на дороге, водитель госпитализирован
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Накануне в Казани произошло ДТП с участием грузового автомобиля. В соцсетях появилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как груз с КамАЗа упал прямо во время движения.
Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло на улице Михаила Миля. По предварительным данным, мужчина грузовика SCANIA не выбрал безопасную скорость и допустил опрокидывание автомобиля.
В результате ДТП 46-летний водитель госпитализирован.
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