Видео: в Казани КамАЗ опрокинулся на дороге, водитель госпитализирован

Накануне в Казани произошло ДТП с участием грузового автомобиля. В соцсетях появилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как груз с КамАЗа упал прямо во время движения.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло на улице Михаила Миля. По предварительным данным, мужчина грузовика SCANIA не выбрал безопасную скорость и допустил опрокидывание автомобиля.

В результате ДТП 46-летний водитель госпитализирован.