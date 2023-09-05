news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Видео: в Казани из-за сильного ливня дерево упало на машину
Скопировать ссылку
В столице Татарстана недавно прошел сильный ливень, сопровождавшийся грозой.
После него в социальных сетях очевидцы опубликовали видео, на котором видно, что крупное дерево вырвало с корнем и оно упало на капот припаркованного во дворе автомобиля.
Очевидцы сообщают, что инцидент произошел напротив дома №5 по улице Хлебозаводской.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2