Видео: в Казани из-за сильного ливня дерево упало на машину

В столице Татарстана недавно прошел сильный ливень, сопровождавшийся грозой.

После него в социальных сетях очевидцы опубликовали видео, на котором видно, что крупное дерево вырвало с корнем и оно упало на капот припаркованного во дворе автомобиля.

Очевидцы сообщают, что инцидент произошел напротив дома №5 по улице Хлебозаводской.