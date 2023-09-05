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Происшествия 5 сентября 2023 12:29

Видео: в Казани из-за сильного ливня дерево упало на машину

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В столице Татарстана недавно прошел сильный ливень, сопровождавшийся грозой.

После него в социальных сетях очевидцы опубликовали видео, на котором видно, что крупное дерево вырвало с корнем и оно упало на капот припаркованного во дворе автомобиля.

Очевидцы сообщают, что инцидент произошел напротив дома №5 по улице Хлебозаводской.

#упало дерево
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