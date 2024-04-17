Видео: в Казани иномарка влетела в стоявший на разгрузке КамАЗ

Накануне в Казани легковой автомобиль протаранил грузовик, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло напротив дома №40 на Даурской улице. Водитель Datsun на большой скорости врезался в КамАЗ, который стоял у обочины, пока водитель выгружал из машины коробки с товарами для магазина.

От удара грузовой автомобиль отбросило на два легковых авто, припаркованных рядом.

В результате водителя Datsun госпитализировали в ближайшее медучреждение с травмами.