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Происшествия 17 апреля 2024 10:35

Видео: в Казани иномарка влетела в стоявший на разгрузке КамАЗ

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Накануне в Казани легковой автомобиль протаранил грузовик, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло напротив дома №40 на Даурской улице. Водитель Datsun на большой скорости врезался в КамАЗ, который стоял у обочины, пока водитель выгружал из машины коробки с товарами для магазина.

От удара грузовой автомобиль отбросило на два легковых авто, припаркованных рядом.

В результате водителя Datsun госпитализировали в ближайшее медучреждение с травмами.

#ДТП
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