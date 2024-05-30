Видео: В Казани иномарка сбила 12-летнего велосипедиста на пешеходном переходе

Накануне вечером на Советской улице в Казани сбили 12-летнего велосипедиста. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 30-летняя автоледи за рулем Hyundai сбила ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда.

В результате мальчика госпитализировали. Проводится административное расследование.