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Видео: В Казани иномарка сбила 12-летнего велосипедиста на пешеходном переходе
Накануне вечером на Советской улице в Казани сбили 12-летнего велосипедиста. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
По предварительным данным, 30-летняя автоледи за рулем Hyundai сбила ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда.
В результате мальчика госпитализировали. Проводится административное расследование.
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