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Видео: В Казани иномарка не уступила дорогу и сбила мотоциклиста
Сегодня ночью в Казани произошло очередное ДТП с участием мотоциклиста. Авария произошла на пересечении улиц Чистопольская – Мусина.
По предварительным данным городской Госавтоинспекции, водитель Chery при повороте налево по зеленому сигналу не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Kawasaki, который двигался навстречу.
В результате ДТП пострадал 32-летний мотоциклист. Его увезли медики скорой помощи. В настоящее время проводится административное расследование.
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