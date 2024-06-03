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Происшествия 3 июня 2024 13:41

Видео: В Казани иномарка не уступила дорогу и сбила мотоциклиста

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Сегодня ночью в Казани произошло очередное ДТП с участием мотоциклиста. Авария произошла на пересечении улиц Чистопольская – Мусина.

По предварительным данным городской Госавтоинспекции, водитель Chery при повороте налево по зеленому сигналу не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Kawasaki, который двигался навстречу.

В результате ДТП пострадал 32-летний мотоциклист. Его увезли медики скорой помощи. В настоящее время проводится административное расследование.

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