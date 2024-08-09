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Происшествия 9 августа 2024 15:51

Видео: В Казани бетономешалка проехала на красный и столкнулась с легковушкой

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Сегодня на пересечении улиц Назарбаева – Хади Такташа бетономешалка «КамАЗ» столкнулась с легковым автомобилем Ford. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 31-летний водитель грузовика выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался с легковушку, водитель которой в нарушение знака «Движение прямо или направо» с крайней правой полосы повернул налево.

В результате ДТП пострадал 24-летний водитель Ford, от госпитализации отказался. Проводится административное расследование.

#дтп в казани
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